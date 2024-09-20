موناكو ينهي "شهر عسل" برشلونة ومدربه فليك

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تلقى برشلونة الإسباني أول هزيمة له في الموسم الحالي أمام مضيفه موناكو الفرنسي بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا يوم الخميس بعدما حقق الفوز في جميع المباريات التي لعبها في مسابقة الدوري حتى الآن.

وتعرض برشلونة لصدمة مبكرة بعدما طرد متوسط ميدانه إريك غارسيا الذي عوض المصاب داني أولمو عقب 10 دقائق فقط من بداية المباراة، ومن ثم أحرز ماغنيس أكليوش الهدف الأول لأصحاب الأرض من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

واستلم موناكو زمام السيطرة في المباراة لكن الشاب لامين يامال سجل هدف التعادل بعدما راوغ لاعب المضيف وسدد في المرمى محرزاً التعادل.

وفي الشوط الثاني سيطر موناكو على المباراة بأكملها حتى أحرز الهدف الثاني عن طريق جورج إلنخينيا الهدف الثاني في الدقيقة 71.

وسيلعب موناكو في ضيافة دينامو زغرب في الثاني من أكتوبر المقبل، بينما يستضيف برشلونة يونغ بويز السويسري قبلها بيوم.