ناغلسمان: سنفوز بكأس العالم 2026

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أكد يوليان ناغلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني، أن هدفه قيادة بلاده اللفوز بكأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.

وقال ناغلسمان في مؤتمر "ديجيتال إكس" في كولونيا: لن أحصل على شيء بامتلاكي فريقاً من الطراز الأول يفوز بدوري أمم أوروبا، وبعدها يصبح كل اللاعبين بعمر 35 أو 36 عاما، وأشارك بعدها في بطولة كأس العالم بفريق مختلف تماما.

وأضاف: الهدف هو اكتساب زخم معين وصورة ذاتية معينة عن معنى الفوز بالمباريات. أوضحنا هذا للاعبين. يجب أن نستفيد قدر الإمكان بكل دقيقة، هذا جزء مهم للغاية من خطتنا الرئيسية.

وقال ناغلسمان إنه لا يخطط لإجراء تغييرات كبيرة على الفريق، بعدما استهل حملته في دوري أمم أوروبا بالفوز 5-0 على المجر والتعادل مع هولندا 2/2.

وأوضح: لن نقوم بتغييرات كبيرة لأن المجموعة الحالية ببساطة متناغمة للغاية.

وختم المدرب الألماني: نريد أن نكون أبطال العالم. لا نريد، بل سنصبح أبطال العالم. هذا فارق كبير. سنبذل قصارى جهدنا وأنا متفائل من قدرتنا على تحقيق ذلك.