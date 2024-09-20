حكم يعترف: تجاهلت معاقبة ميسي.. وساومته على قميصه

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اعترف الحكم التشيلسي السابق كارلوس تشانديا بأنه تجنب عمداً منح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بطاقة صفراء مقابل الحصول على القميص الذي ارتداه نجم إنتر ميامي الحالي في مباراة سابقة.

وأدار تشانديا مباراة نصف نهائي كوبا أميركا 2007 حين فازت الأرجنتين بثلاثية نظيفة على المكسيك، لكنها كادت أن تفقد ميسي في النهائي حين لمس الكرة بيده في منتصف الملعب، لكن الحكم تجاهل منحه الإنذار.

وخسر ميسي اللقب حينها بالسقوط بثلاثية نظيفة أمام البرازيل في النهائي، إذ انتظر نجم برشلونة السابق حتى عام 2021 ليثأر من غريمه ويحقق لقبه الأول مع منتخب بلاده في البطولة ذاتها.

وقال تشانديا في تصريحات لشبكة "إي إس بي إن": ميسي رفع الكرة من العدم ولمسها بيده، ولكن في منتصف الملعب، لم تكن هناك فرصة لتسجيل هدف للمكسيك أو أي شيء من هذا القبيل. لذلك، قلت له هذه بطاقة صفراء، لكنها ستكلفك قميصك، ولم أمنحه إياها.

وأضاف: كان هناك ما يقرب من دقيقتين ونصف على نهاية المباراة، منحه البطاقة الصفراء كان سيحرمه من فرصة اللعب في نهائي كوبا أميركا.

وأوضح تشانديا ميسي عرض عليه قميصه في نهاية المباراة قائلاً: لقد أعطاني القميص في غرفة الملابس بعد ذلك، أراد خلعه على أرض الملعب وقلت له: لا، خذه إلى غرفة الملابس. وجاء إلى الغرفة وتركه لي هناك.

وذكر الحكم التشيلي أنه أعطى القميص لابنه، مشيراً إلى أنه لم يتم اختياره لإدارة النهائي حينها "بسبب عدم إعطاء ميسي البطاقة الصفراء، إذ انتهى الأمر بالبرازيليين إلى قول شيء ما ولهذا السبب لم أكن الحكم الرئيسي للنهائي".

ولدى ميسي مواقف مماثلة مع الحكام، إذ سبق وأن طلب الباراغوياني نيكولاس يغروس الحكم المساعد في مباراة الأرجنتين وتشيلي بتصفيات كأس العالم 2014 أن يلتقط صورة مع نجم "التانغو".

واقترب يغروس من ميسي خلال الاستراحة بين الشوطين، والتقط صورة بجوار نجمه المفضل في كرة القدم.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد ذكرت عام 2016 أن الحكم دي بورغوس بنغويتشيا قد طلب من ميسي قميصه أثناء مباراة برشلونة وديبورتيفو لا كورونيا.