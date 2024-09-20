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أسطورة ليفربول يهاجم وكيل صلاح: "صراخك" لن ينفعه

20
SEPTEMBER
2024
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انتقد ديفيد جيمس حارس مرمى ليفربول السابق، الكولومبي رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح نجم الفريق، بسبب تصريحاته، مشيراً إلى أن اللاعب المصري سيوقع عقداً جديداً مع الفريق.
 
وينتهي عقد صلاح بنهاية الموسم الجاري، إذ فجر اللاعب مفاجأة مدوية بتصريحاته عقب الفوز على مانشستر يونايتد في الدوري حين صرح بأن الموسم الحالي قد يكون الأخير له بقميص ليفربول.
 
وواصل عباس تغريداته المثيرة للجدل عندما هاجم من أسماهم بـ"الصحافيين" الذين يتحدثون عن مستقبل موكله مع ناديه في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لا توجد مصادر مقربة من اللاعب تتحدث عن خطوته القادمة.
 
وقال جيمس الذي خاض أكثر من 150 مباراة مع ليفربول في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: لا أعتقد أن تعليقات وكيل صلاح ستغير أي شيء بشأن وضعه أو مستقبله في النادي، لن يحصل الوكيل على صفقة أفضل بمجرد الصراخ.
 
وأضاف: بالنسبة لي، ما يقدمه صلاح بقميص ليفربول هو مقياس لغربته واحتمالية توقيعه على عقد جديد، قدم أداء مذهلاً في أول ثلاث مباريات.
 
وأوضح جيمس: أعتقد أنه إذا أراد محمد صلاح الرحيل من ليفربول، أو أن ذهنه قد انشغل بسبب العروض الأخرى المتاحة له، فلن يقدم الأداء الذي يقدمه الآن، أعلم أنه يمكنه كسب مبالغ ضخمة بالانتقال إلى فريق آخر.
 
وسجل صلاح ثلاثة أهداف وصنع مثلها في أربع مباريات بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليصل إلى 214 هدفا في مسيرته مع ليفربول، إذ يحتاج إلى 14 هدفا فقط لمعادلة بيلي ليديل الرابع في قائمة هدافي النادي عبر تاريخه.
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