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أعلنت مدينة ميونخ يوم الخميس أن عنوان ملعب “أليانز أرينا” معقل فريق بايرن سيتغير ليصبح "ساحة فرانز بيكنباور 5"، تكريما لأسطورة الكرة الألمانية والفريق البافاري.

ومن المقرر أن يتم تطبيق هذا القرار في السابع من يناير القادم، تزامنا مع الذكرى السنوية لوفاة بيكنباور.

وقالت المدينة إن تغيير العنوان جاء تكريما "للإنجازات الرياضية غير العادية لفرانز بيكنباور"، مضيفة أن الرقم 5 يشير إلى رقم القميص الذي كان يرتديه النجم الراحل.

وقال ديتر رايتر، عمدة مدينة ميونخ إن بكنباور حد أعظم الرياضيين الذين أنجبتهم المدينة على الإطلاق. وبفضل نجاحاته الرياضية والتزامه بكرة القدم، ترك بصمة دائمة على المشهد الرياضي في البلاد.

ويعتبر بيكنباور، الذي توفي عن 78 عاما، أحد أعظم المدافعين في عالم كرة القدم، وتوج بعدد كبير من الألقاب مع بايرن، الذي أصبح رئيسا له لاحقا، كما توج بكأس العالم مع منتخب ألمانيا، كلاعب في عام 1974، وعندما كان مديرا فنيا للفريق أيضا عام 1990، وساهم في منح ألمانيا شرف تنظيم مونديال 2006.