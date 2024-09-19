كاسيميرو "يمنع" غارناتشو من تقليد رونالدو

A + A -

حاول البرازيلي كاسيميرو لاعب نادي مانشستر يونايتد منع زميله الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو من الاحتفال على طريقة الأسطورة البرتغالي كرستيانو رونالدو لحمايته من زملائه الأرجنتينيين الذين طالما انتقدوه على ذلك.

وفاز يونايتد يوم الثلاثاء 7 – صفر على بارنزلي في كأس الرابطة الإنجليزية سجل منها غارناتشو ثنائية احتفل بعد الأول منها مثل رونالدو عبر الجلوس على لوحة الإعلانات بعدما وقف في طريقه كاسيميرو محاولا منعه.

ويعرف غارناتشو منذ صعوده إلى الفريق الأول لمانشستر يونايتد في موسم 2021 – 2022، بإعجابه الشديد بالبرتغالي رونالدو ما دعاه إلى تقليد احتفالياته دائما وهو الأمر الذي يسبب متاعب له مع المنتخب الأرجنتيني الذي يدعوه فيه زملاؤه إلى الابتعاد عن رونالدو والاقتراب من ليونيل ميسي أكثر.

واعترف لياندرو باريديس لاعب نادي روما في وقت سابق أن اللاعبين الأرجنتينيين دائما ما يمازحون غارناتشو حول رونالدو قائلا "نحاول جعله يشعر بالراحة والانتماء وأن يكون واحدا منا إلا أنه يتوتر ويرفض الحديث. نعلم أن رونالدو قدوته وهو يلعب في نفس المركز لكن يجب عليه أن يتغير قليلا عندما ينضم إلى المنتخب الأرجنتيني لأننا هنا نملك قدوة واحدة".

وطالب أنخيل دي ماريا نجم نادي بنفيكا مواطنه غارناتشو بالتوقف عن احتفالية "SIU" الشهيرة لرونالدو إلا أن الأخير بدأ يحتفل بطريقة أخرى شهيرة للنجم البرتغالي وهي الجلوس على لوحة الإعلانات.

وأثيرت تكهنات سابقا أن الأسطورة الأرجنتيني ميسي ألغى متابعة غارناتشو على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بعدما كتب الأخير في منشور سابق أن رونالدو هو الأفضل على الإطلاق.