أسبوع الملاكمة يتواصل قبل "نزال موسم الرياض نسخة ويمبلي"

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يواصل "أسبوع الملاكمة" لنزال "نزال موسم الرياض نسخة ويمبلي" فعالياته، حيث أقيمت يوم الأربعاء التدريبات العامة للملاكمين المشاركين في المواجهات، والتي أقيمت في "ويمبلي أرينا" بلندن البريطانية.

ووسط تغطية إعلامية واسعة وحضور جماهيري كبير قدم الملاكمون أداء مميزا، حيث استعرضوا مهاراتهم واستعداداتهم النهائية للحدث المرتقب وقد تميزت التدريبات بالحماس والإثارة مما يعكس الجاهزية العالية لكل مقاتل لخوض المواجهات.

وأعرب المشاركون عن حماسهم الكبير للعودة إلى الحلبة، مشيرين إلى أن التنافس في ملعب مكتمل الحضور وأمام الآلاف من الجماهير يعدّ لحظة تاريخية في مسيرتهم الرياضية.

ومن المتوقع أن يشهد الحدث الذي سيقام في ملعب ويمبلي حضورا قياسيا، حيث ستكون البطولة جزءا من موسم الرياض مع تسليط الضوء على أفضل المواجهات في عالم الملاكمة.

وأقيمت على هامش التدريبات ثلاث نزالات حيث تغلب كاميرون فونغ على جو أندروود هيوز في نزال وزن الخفيف فيما نجح كريس كونغو في التفوق على جاكوب كوين في نزال وزن الوسط، بينما حقق آدم حميد فوزاً مثيراً على سانتياغو غارسيس في وزن الخفيف.