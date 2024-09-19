نصيحة لصلاح.. ستصبح "الأفضل" في تاريخ ليفربول

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يعتقد أوين هارغريفز لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، أن النجم المصري محمد صلاح بإمكانه أن يصبح أفضل لاعب في تاريخ ليفربول الإنجليزي إذا قرر البقاء وعدم الرحيل عن ناديه بنهاية الموسم.

وفجر صلاح مفاجأة مدوية عقب الفوز بثلاثية نظيفة على مانشستر يونايتد قائلاً إن الموسم الحالي قد يكون الأخير له مع ليفربول، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وقال هارغريفز لمنصة (TEAMtalk): يدرك صلاح أنه إذا غادر في صفقة انتقال حر، فإن كل شيء يصب في مصلحته، خاصة في ظل الطريقة التي يلعب بها، فهو لا يزال لديه الكثير ليقدمه.

ويرى هارغريفز أيضاً أن فرصة تحطيم جميع سجلات التهديف مع ليفربول واعتباره "أعظم لاعب في كل العصور" هي أسباب أخرى للبقاء.

وأضاف لاعب إنجلترا السابق: أعتقد أنه يستطيع اللعب حتى أواخر الثلاثينيات من عمره. أريد فقط أن أراه يلعب في القمة، إذا أراد أن يفعل شيئاً مختلفاً، فعلينا احترام ذلك.

وختم: أعتقد أنه يمكنه البقاء لمدة عامين أو ثلاثة وتحطيم جميع أرقام تسجيل الأهداف في ليفربول. إنه بالفعل أحد العظماء، ولكن بعد ذلك سيضع نفسه في مكانة أفضل لاعب في تاريخ ليفربول على الإطلاق.

ويحتاج صلاح، الذي انضم إلى ليفربول صيف 2017 قادماً من روما، إلى تسجيل 14 هدفا فقط لمعادلة بيلي ليديل الرابع في قائمة هدافي ليفربول، إذ سجل 214 هدفاً في كافة البطولات حتى الآن.