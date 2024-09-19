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أسطورة "الأتزوري".. وفاة سكيلاتشي هداف مونديال 1990

19
SEPTEMBER
2024
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أعلنت مصادر طبية وفاة توتو سكيلاتشي أحد أساطير منتخب "الأتزوري"، الأربعاء، عن عمر 59 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.
 
وتوالت كلمات التعازي على منصات التواصل الاجتماعي للنجم الإيطالي السابق، الذي اشتهر خلال مونديال إيطاليا 1990 عندما حقق "الحذاء الذهبي" الذي يحصل عليه الهداف حيث سجل 6 أهداف، وكان من أبرز نجوم البطولة.
 
وكان الدولي الإيطالي السابق سلفاتوري "توتو" سكيلاتشي، الذي خضع للعلاج منذ فترة من سرطان القولون، قد أدخل إلى المستشفى في حالة خطيرة في باليرمو قبل أسبوع.
 
ونشر أقارب مهاجم يوفنتوس السابق على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار شائعة وفاته قبل أسبوع: "حبيبنا توتو في حالة مستقرة ويخضع للمراقبة من قبل فريق من الأطباء بشكل مستمر ليلا ونهارا".
 
لكن الأربعاء أكدت مستشفى باليرمو سيفيكو وفاة سكيلاتشي بداخلها، حيث خضع لعمليتين جراحيتين بعد عودة المرض إلى الظهور بقوة.
 
وحقق سكيلاتشي كأس الاتحاد الأوروبي مرتين (مع يوفنتوس وإنتر ميلان)، واشتهر في مونديال 1990 لكنه لم يستطع فرض مكان له مع المنتخب في كأس العالم 1994.
 
وبخلاف الأهداف الستة المونديالية، لم يحرز سوى هدفا واحدا آخر لإيطاليا خلال مسيرته الدولية.
 
ولعب سكيلاتشي لأندية ميسينا ويوفنتوس وإنتر ميلان في إيطاليا، وجوبيلو إيواتا الياباني، خلال مشواره مع الأندية.
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