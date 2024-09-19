سوء النتائج يطيح دي روسي من تدريب روما

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أقال نادي روما الإيطالي لكرة القدم، يوم الأربعاء، مدربه ونجم وسطه السابق دانييلي دي روسي، بسبب سوء النتائج مطلع الموسم الحالي، وعيّن الكرواتي إيفان يوريتش بدلا منه.

ولم يحقق فريق العاصمة أي فوز في أربع مباريات في الدوري المحلي (3 تعادلات وخسارة على أرضه أمام إمبولي 1-2)، حيث يحتل المركز السادس عشر بفارق نقطتين عن القاع.

وكتب روما في موقعه الرسمي أنه "أعفى دي روسي من مهام تدريب الفريق الأول. يأتي قرار النادي في مصلحة الفريق والعودة إلى المسار المطلوب في أسرع وقت ممكن فيما لا يزال الموسم في مراحله المبكرة".

وتابع فريق العاصمة أن يوريتش سيستلم مهامه حتى نهاية الموسم.

وأصبح يوريتش (49 عاما) الذي قاد تورينو بين 2021 و2024، ثالث مدرب لروما منذ مطلع العام، إذ كان دي روسي عُيّن في يناير الماضي حتى نهاية الموسم بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو. وفي يونيو الماضي، أعلن تمديد عقده حتى 2027.

وسبق ليوريتش أن قاد هيلاس فيرونا (2019-2021) وجنوى على ثلاث مراحل بين 2016 و2018 كما كروتوني (2015-2016) ومانتوفا (2012-2013)، كما عمل مدربا مساعدا في باليرمو وإنتر.

وجاء قرار الاستغناء عن دي روسي بطل مونديال ألمانيا عام 2006 مع منتخب إيطاليا بعد التعادل المخيب أمام جنوى 1-1 الذي حرمه في الوقت القاتل من باكورة انتصاراته هذا الموسم في المرحلة الرابعة الأحد.

ويُعدّ دي روسي (41 عاما) من اللاعبين التاريخيين للنادي إلى جانب فرانتشيسكو توتي، إذ حمل ألوانه كلاعب وسط بين 2001 و2019 محرزا معه لقب الكأس مرتين، والكأس السوبر الإيطالية عام 2007، قبل أن ينهي مسيرته مع بوكا جونيورز الأرجنتيني في بداية عام 2020 بعدما أمضى في صفوفه أقل من عام.

ويستقبل روما ضيفه أودينيزي الأحد في "الكالتشيو"، قبل أن يواجه أتلتيك بلباو الإسباني في افتتاح حملته في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الأسبوع المقبل.