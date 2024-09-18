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بعد موافقته على "شروط غريبة".. نجم ريال مدريد يعلن زواجه

18
SEPTEMBER
2024
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بعد موافقته على "شروط غريبة"، أعلن نجم ريال مدريد الإسباني، البرازيلي إندريك، مساء الإثنين، زواجه من صديقته عارضة الأزياء غابريلي ميراندا، البالغة من العمر 21 عاما.
 
وسجّل اللاعب البالغ من العمر 17 عاما اسمه بقوة على الساحة الدولية في وقت سابق من هذا العام، ليصبح أصغر لاعب على الإطلاق يسجل في ويمبلي عندما سجل في فوز البرازيل 1-0 على إنجلترا.
 
ونشر إندريك وميراندا على حسابهما في إنستغرام صورا من زفافهما، وأرفقاها بتعليق "ما جمعه الله لا يفرقه أحد.. وأخيرا تزوجنا".
 
وكانت تقارير إعلامية كشفت، في وقت سابق من هذا العام، أن إندريك وافق على شروط غريبة ومثيرة للجدل في علاقته مع صديقته، التي تكبره بثلاثة أعوام.
 
وكجزء من شروط العقد المذكور، وافق إندريك على عدم الحصول على صديقة افتراضية في لعبة "GTA"، التي يعشقها كثيرا.
 
ومن بين الشروط الأخرى التي قيل إنها مدرجة في العقد، منع إندريك من التعليق على حسابات الفتيات على إنستغرام.
 
وجاء في العقد أيضا أنه يجب على الزوجين يؤسسا علاقتهما على "الاحترام والتفاهم والمودة".
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