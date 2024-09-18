النصر السعودي يعلن إقالة كاسترو.. ورونالدو يعلق

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أعلن نادي النصر السعودي، الثلاثاء، إقالة المدرب البرتغالي لويس كاسترو من منصبه.

وقال الفريق في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "قررت شركة نادي النصر رسميا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول لويس كاسترو".

وثمن النصر السعودي كافة الجهود التي بذلها كاسترو مع الفريق، معربا عن متمنياته له التوفيق.

وكان كاسترو تولى، البالغ من العمر 63 عاما، تدريب النصر في بداية موسم 2023 - 2024.

ونشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة له برفقة كاسترو عبر حسابه على إنستغرام وعلق عليها :"شكرا على كل شيء يا مستر".

وتأتي الإقالة بعد يوم واحد من تعادل الشرطة العراقي مع النصر السعودي بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت، الإثنين، في بغداد ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

كما تعادل النصر في آخر مباراة في دوري روشن السعودي أمام الأهلي بهدف لمثله.

ويحتل الفريق حاليا المركز السابع في الدوري بخمس نقاط، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر الاتحاد (9 نقاط).