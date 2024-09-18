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عاد الوصل الإماراتي، الثلاثاء، بثلاث نقاط من أوزبكستان، عقب فوزه على باختاكور بهدف نظيف، لحساب الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وسجل هدف الوصل الوحيد اللاعب سفيان بوفتيني في الدقيقة 64.

وشكل الوصل خطورة كبيرة على مرمى باختاكور في الشوط الأول، قبل أن يشهد الأداء بعض الهدوء النسبي في الشوط الثاني.

وعقب نهاية المباراة، قال بوفتيني: "كنا نعلم أن المباراة لن تكون سهلة لأن باختاكور لديه خبرة في هذه البطولة".

وأضاف: "حاولنا تطبيق تعليمات المدرب كما طلب منا، وزملائي اللاعبين قدموا أفضل ماعندهم فكانت النتيجة الرائعة".

وفي الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، سيلتقي الوصل مع الأهلي السعودي يوم 30 سبتمبر. فيما سيواجه باختاكور برسيبوليس الإيراني.