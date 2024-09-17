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"اللعب معه كان جحيماً".. نيمار يحذر نجوم ريال مدريد من مبابي

17
SEPTEMBER
2024
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كشفت تقارير إعلامية، يوم الاثنين، أن نيمار أرسل تحذيرا إلى زملائه البرازيليين في ريال مدريد بشأن الفرنسي كيليان مبابي.
 
وكان مبابي ونيمار زملاء في فريق باريس سان جيرمان من 2017 إلى 2023، ولعبوا خلال تلك الفترة 136 مباراة، وحققا الدوري الفرنسي في 4 مناسبات.
 
وزعمت التقارير أن النجم البرازيلي وصف اللعب مع مبابي بـ "الجحيم" و"الكارثي".
 
وكان الثنائي جزءاً من ثلاثي هجومي مع ليونيل ميسي لمدة موسمين، لكن التقارير تشير إلى أن البرازيلي ليس لديه ذكريات طيبة عن اللعب مع مبابي.
 
وغادر مبابي باريس سان جيرمان الصيف الحالي للانضمام إلى ريال مدريد، وسجل 4 أهداف في 6 مباريات مع ناديه الجديد.
 
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وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نيمار الذي يلعب حاليا في صفوف الهلال السعودي، حذر لاعبي ريال مدريد البرازيليين من اللعب بجوار مبابي.
 
ويضم ريال مدريد عددا كبيرا من اللاعبين البرازيليين، مثل ميليتاو وفينيسيوس جونيور ورودريغو وإندريك.
 
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني بعدما جمع 11 نقطة من مبارياته الخمس الأولى، وسجل فينيسيوس ومبابي هدفين في الفوز الأخير 2-0 على ريال سوسييداد.
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