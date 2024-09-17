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العين يستهل حملة الدفاع عن "أبطال آسيا" بالتعادل مع السد

17
SEPTEMBER
2024
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استهل العين الإماراتي مشوار الدفاع عن لقبه بالتعادل مع ضيفه السد القطري 1-1 الإثنين في استاد هزاع بن زايد في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم بحلتها الجديدة.
 
وسجل الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس (80) هدف العين، وأكرم عفيف (45+1) هدف السد.
 
وكان العين توج باللقب الموسم الماضي، للمرة الثانية بعد الأول عام 2003، على حساب يوكوهاما ماريوس الياباني 6-3 بمجموع المباراتين.
 
وحفلت المباراة بالطابع الهجومي وبدأ صاحب الأرض الفرص السانحة بعدما قطع الكوري الجنوبي بارك يونغ -وو الكرة من وسط الملعب ومررها إلى المغربي سفيان رحيمي الذي انفرد وسدد في القائم (11).
 
وخرج لاعب وسط السد خوخي بوعلام للإصابة وحل مكانه محمد وعد (15).
 
وجرب المالي محمد كمارا التسديد من بعيد بعد تمريرة من عفيف لكن حارس مرمى العين خالد عيسى تصدى لكرته ببراعة (20).
 
وعاد رحيمي هدف النسخة الأخيرة برصيد 13 هدفا لممارسة هوايته في التوغل وسدد زاحفة أبعدها حارس مرمى السد مشعل برشم إلى ركنية (21) قبل أن يتألق الأخير مجددا في التصدي لكرة الباراغواياني أليخاندرو روميرو (29).
 
وخرج يحيى نادر من العين أيضا للإصابة ودخل المالي عبد الكريم تراوري (30).
 
ونشط السد وسدد عفيف ووجد تألق الحارس عيسى (35)، لكن الدولي القطري نجح في محاولته الثانية عندما أخطأ مدافع العين كوامي أوتون في تمرير الكرة برأسه ليخطفها منه ويمررها أرضية عادت إليه بعدما فشل الكولومبي فابيو كاردوسو في إبعادها عن منطقته سددها عفيف مباشرة في الشباك (45+1).
 
وحاول العين إدراك التعادل لكنه اصطدم بدفاع من السد قبل أن يكسر بالاسيوس تماسكه بتسديدة قوية سكنت شباك برشم (80)، ليحرم الفريق القطري من فوزه الأول في ملعب العين، بعد الخسارة 0-2 في نسخة 2003 والتعادل 3-3 في 2020.
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