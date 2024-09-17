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دوري "أبطال آسيا".. الشرطة يتعادل مع النصر في غياب رونالدو

17
SEPTEMBER
2024
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تعادل الشرطة العراقي مع النصر السعودي بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت، الإثنين، في بغداد ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.
 
وافتتح النصر، التسجيل عن طريق سلطان الغنام بعد تمريرة رائعة من جانب البرتغالي أوتافيو مونتيرو، قابلها الأول بتصويبة قوية سكنت شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 14.
 
وأهدر البرازيلي أندرسون تاليسكا فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد عرضية من جانب مختار علي سددها فوق العارضة في الدقيقة 18.
 
وأدرك الشرطة التعادل عندما استغل محمد داود خطأ بين ثنائي النصر، الفرنسي محمد سيماكان وسالم النجدي، وسدد الكرة داخل شباك الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس ليعادل النتيجة في الدقيقة 24.
 
واحتسب حكم اللقاء، ركلة جزاء على محمد سيماكان قبل أن يتراجع عنها بعد اللجوء الى تقنية الحكم المساعد (في أيه آر) لأن المخالفة ارتكبت خارج المنطقة.
 
وغاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن المباراة بسبب وعكة صحية حسبما أعلن ناديه، الأحد، على حسابه في منصة إكس.
 
وذكر النصر أن: "قائد الفريق الأول كريستيانو رونالدو تعرض إلى وعكة صحية (عدوى فيروسية)، وبعد متابعة طبيب النادي لحالته تقرر حاجته للراحة وعدم مرافقة البعثة للسفر اليوم".
 
كما غاب المدافع الإسباني إيمريك لابورت عن المواجهة، بسبب الإيقاف لحصوله على بطاقة حمراء أمام العين الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، بالإضافة إلى نواف العقيدي، وعبد المجيد الصليهم، وماجد قشيش، أيمن يحيى، وسامي النجعي بداعي الإصابة.
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