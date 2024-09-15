صدمة للعراقيين.. رونالدو لن يسافر إلى بغداد

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أعلن نادي النصر السعودي غياب نجمه كريستيانو رونالدو عن رحلة الفريق إلى العراق، وخوض مباراة أمام الشرطة في بغداد.

وقال النصر في بيان رسمي: “تعرض قائد الفريق الأول كريستيانو رونالدو لوعكة صحية (عدوى فيروسية)، وبعد متابعة طبيب النادي لحالته تقرر حاجته للراحة وعدم مرافقة البعثة للسفر الأحد”.

ويعني هذا غياب رونالدو عن الرحلة المرتقبة إلى بغداد، حيث كان من المفترض أن يشارك مع النصر في مباراته أمام الشرطة العراقي، الإثنين، في مباراة بدوري أبطال آسيا للنخبة.

ويأتي غياب رونالدو ليمثل حالة إحباط في الشارع العراقي، الذي تأهب بشكل غير مسبوق لاستقبال النجم العالمي.

وانتشرت التعليقات من العراقيين على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إعلان الخبر، وتساءل أحد الناشطين: “وماذا بشأن الآلاف الذين اشتروا التذاكر من أجله؟”.

وكتب آخر: “ستخسر شعبيتك في العراق وتصدم الجمهور العراقي بعدم القدوم لبغداد”.

كيف استعد العراق لاستقبال رونالدو؟

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن دائرة شؤون الإقامة أصدرت تأشيرة الدخول لرونالدو.

أكدت الوكالة نقلا عن مصدر لها، أنه تم إصدار تأشيرة لجورجينا صديقة رونالدو، بغرض مرافقته في مباراة فريقه.

قال نادي الشرطة إن “رونالدو سيكون متواجدا في بغداد مع فريق النصر لخوض المباراة. جوازات جميع لاعبي فريق النصر السعودي وصلت للإدارة من أجل منح تأشيرة الدخول، ومن ضمنها جواز سفره”، وفقا للوكالة.

نقل مكان المباراة من كربلاء إلى بغداد، بعد طلب النادي السعودي لأسباب أمنية، وهو ما وافق عليه الاتحاد العراقي، وفقا لمصادر إعلامية سعودية.