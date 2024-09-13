غوارديولا: أكره "واتساب".. ولا أطيق "تيك توك"

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كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي جانباً مختلفاً من شخصيته بعدما أكد أنه لا يتعامل مع تطبيق "واتساب" ولا يحب وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه يستخدم هاتفه فقط لتلقي المكالمات.

وظهر المدرب الأيقوني في حوار مع "سكاي سبورت" يوم الخميس وقال: لا أحب وسائل التواصل الاجتماعي، ولا أستخدم تطبيق واتساب، حتى إنني لا أشاهد إنستغرام أو تيك توك.

وزاد ضاحكا: لدي هاتف واحد أستخدمه للمكالمات والرسائل النصية، إذا أردت معرفة شيء ما فإنني أذهب إلى بناتي كي أرى ما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأتبع: لست ضمن مجموعات واتساب مع لاعبي فريقي، أراهم دائماً ولهذا أفضل أن أمنحهم فرصة الحديث مع بعضهم، أعتقد أنني لا أريد رؤيتهم وهم لا يريدون رؤيتي.

وختم: أصبحت أكثر كسلاً مع مرور الوقت، لم أعد أشاهد فيديوهات المنافسين كما كنت أفعل في البداية، الآن أنا أشاهد ما يكفي فقط لشرح نقاط ضعف المنافسين.

وصنع بيب لنفسه اسما كأحد أعظم مدربي كرة القدم عبر التاريخ، إثر نجاحاته المتتالية التي حققها مع برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي.