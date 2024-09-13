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بعقد طويل الأمد.. رحلة أرتيتا مستمرة مع أرسنال

13
SEPTEMBER
2024
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أعلن أرسنال الإنجليزي، الخميس، تمديد تعاقده مع مدربه الإسباني ميكل أرتيتا.
 
وكان من المقرر أن ينتهي عقد المدرب الإسباني في نهاية الموسم، ولم يكشف النادي عن أي تفاصيل، بينما قالت وسائل إعلام بريطانية إن أرتيتا سيستمر مع أرسنال حتى عام 2027.
 
وقال أرتيتا في بيان: "أشعر بقدر كبير من الإلهام وأشعر بالتحدي وأشعر بالدعم وأريد تقديم أكثر مما قدمناه معا بالفعل".
 
وتولى أرتيتا لاعب وسط أرسنال السابق المسؤولية في ديسمبر 2019 بعد 3 سنوات قضاها في مانشستر سيتي كمدرب مساعد لبيب غوارديولا.
 
وقاد أرتيتا (42 عاما) أرسنال إلى العودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا عام 2023 بعد غياب دام 5 سنوات وحقق كأس الاتحاد الإنجليزي، كما احتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز خلف مانشستر سيتي في آخر موسمين.
 
وحقق فريق أرتيتا رقما قياسيا في عدد انتصارات النادي والأهداف المسجلة في موسم واحد للدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2023-2024 بعدما فاز في 28 مباراة وسجل 91 هدفا.
 
وقال أرسنال إنه حقق أعلى نسبة لتحقيق الانتصارات في تاريخ النادي بفوزه في 67.3 بالمئة من مباريات الموسم الماضي.
 
وقال البرازيلي إيدو لاعب وسط الفريق السابق والمدير الرياضي الحالي "نعتقد بشدة بما نفعله وما نريد تحقيقه معا. العقد الجديد لميكل يمنحنا الاستقرار والتوجيه الواضح بينما نستهدف الوصول إلى آفاق جديدة".
 
ويحل أرسنال، الرابع في الدوري بسبع نقاط، ضيفا على منافسه المحلي توتنهام هوتسبير يوم الأحد.
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