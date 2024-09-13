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إدانة لاعب إسباني بالاعتداء الجنسي

13
SEPTEMBER
2024
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أدين لاعب كرة قدم سابق في سلتا فيغو الإسباني، الخميس، بالاعتداء الجنسي على امرأة في زي تميمة بطولة الدوري المحلي عام 2019.
 
وقضت محكمة إسبانية بإدانة لاعب كرة القدم هوغو مايو بالاعتداء الجنسي، بسبب لمس تميمة بشكل غير لائق قبل مباراة في الدوري الإسباني عام 2019.
 
ولمس لاعب سلتا فيغو السابق صدر المرأة التي كانت ترتدي زي ببغاء إسبانيول بشكل غير لائق، عندما اصطف اللاعبون لمصافحة بعضهم بعضا قبيل انطلاق المباراة.
 
وحكم القاضي بأن يسدد الإسباني مايو غرامة قدرها 6 آلاف يورو (نحو 6600 دولار) بالإضافة إلى ألف يورو (نحو 1100 دولار) كتعويض للضحية.
 
ويمكن لمايو البالغ من العمر 33 عاما، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، استئناف الحكم.
 
ورفضت القضية في البداية لكن هذا القرار نقض في الاستئناف.
 
ونشر مايو بيانا في ذلك الوقت على "إنستغرام"، يدعو إلى "الاحترام"، مشيرا إلى أنه "لا سلتا أو إسبانيول وجد أدلة على ارتكاب مخالفات".
 
وسيتعين على مايو أيضا أن يسدد تكاليف الإجراءات القانونية.
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