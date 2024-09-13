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تن هاغ يرد على رونالدو: إنه بعيد جدا عن مانشستر

13
SEPTEMBER
2024
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اعتبر المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي إريك تن هاغ، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "بعيد جدا عن مانشستر"، بما لا يؤهله للحديث عن إمكانات الفريق.
 
وكان تن هاغ يتحدث في مؤتمر صحفي قبل مباراة السبت أمام ساوثامبتون، حين رد على تصريحات "الدون" الأخيرة، التي أشار فيها إلى أنه لا يمكن لمدرب يقود مانشستر يونايتد القول إن الفريق لن يقاتل من أجل الفوز بلقب الدوري أو دوري أبطال أوروبا.
 
وفضل المدرب الهولندي التركيز على تصريحات رونالدو الأخرى، إذ قال إن الفريق يحتاج إلى وقت لإعادة البناء.
 
وأوضح: "قال (رونالدو) إن مانشستر يونايتد لا يمكنه الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. لقد قال هذا إذا قرأت المقال جيدا".
 
وأضاف: "إنه بعيد جدا في السعودية، بعيد جدا عن مانشستر. كل شخص حر في التعبير عن رأيه".
 
وخسر يونايتد، الذي لا يزال يلعب من دون المصابين راسموس هويلوند ولوك شو، أحدث مباراتين خاضهما في الدوري الممتاز، بما فيهما الهزيمة صفر-3 أمام ضيفه ليفربول، لكن المدرب يتجاهل الانتقادات.
 
وأوضح: "لا يؤثر الأمر علي. أعرف أين نحن في هذه المرحلة وما يتعين علينا فعله وإلى أين نتجه. ما نزال في مرحلة انتقالية، علينا دمج الكثير من اللاعبين الشبان وما نزال نعاني من الإصابات".
 
وأردف قائلا: "قبل أن يفكر أي شخص في الأعذار، علينا الفوز في كل مباراة. أعلم ذلك. الفريق يعرف ذلك. بغض النظر عن اللاعبين المتاحين سنركز على كل مباراة ونمتلك في كل مباراة العقلية التي تقول إنه يتعين علينا الفوز".
 
ورغم النتائج السيئة، يقول تن هاغ إن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح، مضيفا: "بالطبع، عندما ترى النتائج لا أحد يشعر بالسعادة، كما أن اللاعبين لديهم إحساس جيد جدا بطبيعة المرحلة. أيضا عندما تحلل المباريات، جميع المباريات حتى الآن، تدرك أننا نسير في اتجاه جيد. عندما تكون في مرحلة انتقالية ويتعين عليك بناء الفريق علينا أن نتحسن ونتقدم. سنرى النتيجة في مايو من العام المقبل. الموسم لا يزال في بدايته".
 
ويحتل يونايتد المركز 14 في الترتيب برصيد 3 نقاط، بينما يحتل ساوثامبتون المركز قبل الأخير من دون أي نقاط.
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