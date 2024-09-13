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رونالدو يوجه رسالة مؤثرة لمعجبيه بعد إنجازه "التاريخي"

13
SEPTEMBER
2024
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يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مسيرته في تحطيم الأرقام القياسية سواء كانت في ملاعب كرة القدم أو خارجها.
 
وأعلن نجم نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة، وصول عدد متابعيه على حساباته في منصات التواصل الاجتماعي إلى مليار شخص.
 
وقال رونالدو في منشور على منصة "إكس": "لقد صنعنا التاريخ... مليار متابع! إنه أكثر من مجرد رقم، إنه شهادة على شغفنا المشترك ودوافعنا وحبنا للعبة (كرة القدم)".
 
وأضاف: "من شوارع ماديرا إلى أكبر المنصات في العالم، كنت ألعب دائما من أجل عائلتي ومن أجلكم، والآن يقف مليار منا معا".
 
وتابع: "كنتم معي في كل خطوة على هذه الطريق في الأوقات السيئة والجيدة. هذه الرحلة هي رحلتنا، ومعا أظهرنا أنه لا توجد حدود لما يمكننا تحقيقه".
 
واختتم منشوره بالقول: "أشكركم على ثقتكم بي ودعمكم ولكونكم جزء من حياتي. الأفضل لم يأت بعد، وسنواصل الفوز وصنع التاريخ معا".
 
وكان رونالدو قد أصبح، الأسبوع الماضي، أول لاعب كرة قدم عبر التاريخ، يسجل 900 هدفا في مباريات رسمية، حيث أحرز هدفا في مباراة منتخب بلاده البرتغال، أمام كرواتيا، في بطولة دوري الأمم الأوروبية، وقاد بلاده للانتصار بنتيجة 2-1.
 
وعلق رونالدو بعد المباراة قائلا: "هذا يعني الكثير.. لقد كان إنجازا أردت الوصول إليه منذ فترة طويلة. كنت أعلم أنني سأصل إلى هذا الرقم، لأنه مع استمراري في اللعب، سيحدث ذلك بشكل طبيعي".
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