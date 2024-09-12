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نهاية حزينة.. الهنود يغلقون الأبواب في وجه بالوتيلي

12
SEPTEMBER
2024
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رفض نادي كيرالا بلاسترز الهندي التعاقد مع المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي الذي ما زال يبحث عن فريق بعد انتهاء عقده مع أضنة ديميرسبور التركي.
 
وكشفت التقارير أن عملاق الدوري الهندي رفض ضم النجم البالغ من العمر "34 عاما" بسبب سلوكه وتصرفاته السيئة داخل وخارج الملعب.
 
ويبحث بالوتيلي الذي خاض 36 مباراة دولية مع إيطاليا عن ناد جديد، بعدما رفض الفريق التركي تمديد عقد اللاعب السابق لمانشستر سيتي وليفربول لموسم جديد، ليصبح بالوتيلي لاعبا حرا.
 
وانتهت فترة الانتقالات دون أن يقرر أي ناد التعاقد مع المهاجم المثير للجدل، حتى في صفقة انتقال مجانية، ولكن لا يزال من الممكن ضمه حتى بعد إغلاق غالبية المواعيد النهاية لسوق انتقالات اللاعبين.
 
وكشف نادي كيرالا بلاسترز أنه لن يضم بالوتيلي ولن يسعى إلى كسب توقيعه، وأرجع الفريق الهندي السبب إلى وضع بالوتيلي وسجله الأخلاقي السيئ كعوامل وراء استبعاده من قبل عملاق الدوري الهندي الممتاز.
 
وفي الفترة الماضية، انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر بالوتيلي وهو يشعل ألعابا نارية في غرفة ملابس ديميرسبور، وأصبحت مثل هذه الحوادث مرادفة للمهاجم، بعد أن اشتعلت النيران في قصره عندما أطلق الألعاب النارية في الحمام، قبل 36 ساعة من مواجهة فريقه مانشستر سيتي أمام الغريم مانشستر يونايتد في 2011.
 
واكتسب بالوتيلي شعبة كبيرة بسبب تصرفاته خارج الملعب وأهدافه، علما أنه مثل أندية عريقة مثل ميلان ونيس ومرسيليا ومونزا أيضا.
 
والآن أصبح بالوتيلي بلا ناد في سبتمبر، بعد أن اعتبره كيرالا لاعبا غير مرغوب فيه، وهو ما أدى إلى انخفاض أسهمه بشكل كبير، حيث إن مسيرة الفائز بجائزة الفتى الذهبية لعام 2010 تدهورت بشكل مريع.
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