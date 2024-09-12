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وساطة بين مبابي وباريس سان جرمان لحل أزمة الـ55 مليون يورو

12
SEPTEMBER
2024
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عرضت رابطة دوري المحترفين الفرنسية لكرة القدم على المهاجم الدولي كيليان مبابي وناديه السابق باريس سان جرمان وساطة لحل نزاعهما المالي، بعد مطالبة الأول بـ55 مليون يورو من الرواتب والمكافآت غير المدفوعة، حسبما أعلن النادي، الأربعاء.
 
واجتمع محامو الطرفين صباح الأربعاء بدعوة من اللجنة القانونية التابعة للرابطة، التي لجأ إليها قائد المنتخب الفرنسي والمهاجم الحالي لريال مدريد الإسباني.
 
وفي بيان صحفي، رحب باريس سان جرمان بطلب الوساطة الذي "يسعى إليه منذ أشهر عدة".
 
ودخل مبابي منذ أسابيع في مواجهة مع سان جرمان، الذي وجد نفسه مضطرا للتخلي عن نجمه هذا الصيف من دون مقابل بعد وصوله إلى نهاية عقده، مطالبا النادي برواتب ومكافآت غير مدفوعة.
 
ووفق صحيفة "لو موند" الفرنسية، يطالب مبابي بمبلغ 55 مليون يورو يتضمن "الثلث الأخير من مكافأة التوقيع (إجمالي 36 مليون يورو) الذي كان من المفترض أن يحصل عليه اللاعب في فبراير، ورواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة المنصوص عليها في عقده (أبريل ومايو ويونيو)، بالإضافة إلى مكافأة أخلاقية عن هذه الأشهر الثلاثة".
 
وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن مبابي تواصل أيضا مع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) من خلال الاتحاد الفرنسي لحل هذه المسألة.
 
وفي بداية العام، أفاد الطرفان أن مبابي تخلى عن جزء من مكافآته في اتفاق مع سان جرمان الصيف الماضي، بعد أن تم إبعاده عن الفريق لمدة شهر.
 
وتراوحت هذه المكافآت في ذلك الوقت بين 60 و70 مليون يورو، وفقا لمصدر مقرب من النادي، وتغطي قيمة هذه المكافآت الضرر المالي الناجم عن رحيل اللاعب إلى ريال مدريد من دون مقابل، بعد انتهاء عقده.
 
ووفق مصدر مقرب من الملف، فإن عدم دفع راتب مبابي في أبريل الماضي مرتبط بهذا الاتفاق المبرم في صيف 2023 بين اللاعب ونادي العاصمة.
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