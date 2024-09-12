نجم تشلسي محروم من قيادة السيارات 6 أشهر

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قضت محكمة بريطانية، الأربعاء، بمنع لاعب وسط تشلسي إنزو فرنانديز من القيادة لمدة 6 أشهر، بسبب مخالفات مرورية في ويلز.

ولم يحضر فرنانديز (23 عاما)، إلى المحكمة في جلسة النطق بالحكم، الأربعاء.

وأدين نجم "راقصي التانغو" في وقت سابق من العام الجاري بتهمتين، تتعلقان برفضه تحديد هوية سائق سيارة "بورش كايين" تعتقد السلطات أنه فرنانديز.

ويُزعم أن سائق السيارة تجاوز إشارة المرور الحمراء في بلدة لانيلي خلال شهر نوفمبر، وتم رصده وهو يقود بسرعة في سوانزي في ديسمبر الماضي.

وكان فرنانديز، الذي لعب مع الأرجنتين في كولومبيا يوم الثلاثاء، هو المالك المسجل للسيارة، إلا أنه لم يستجب لطلبات الشرطة للحصول على معلومات.

كما أمرت المحكمة بدفع غرامة ومصاريف قدرها 3020 جنيها إسترلينيا (نحو 4 آلاف دولار).