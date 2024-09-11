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"الأخضر" السعودي يعود بفوز "متأخر" من الصين

11
SEPTEMBER
2024
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أنقذ المدافع حسن كادش منتخب السعودية وقاده إلى الفوز على مضيفه الصين 2-1، الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة للدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 لكرة القدم.
 
سجّل كادش هدف التعادل (39) ثم الفوز (90) بعدما أعطى علي لاجامي (14 بالخطأ في مرماه) التقدّم للصين، علما بأن السعودية لعبت بعشرة لاعبين اعتبارا من الدقيقة 19 إثر طرد محمد كنو بالبطاقة الحمراء.
 
ورفعت السعودية رصيدها إلى أربع نقاط، بعد بداية مهزوزة بالتعادل مع إندونيسيا 1-1 في الجولة الأولى، في مباراة أهدر فيها الفوز من ركلة جزاء نفذها محمود الدوسري.
 
وكان يُمكن لطريق السعودية في التأهل إلى مونديال الولايات المتحدة، كندا والمكسيك أن يصبح صعبا لولا تحقيق الفوز، إذ تواجه اليابان وأستراليا لاحقا، كما البحرين التي حققت الفوز على أستراليا في الجولة الأولى.
 
 في المقابل، بقيت الصين من دون نقاط بعد الخسارة المذلة أمام مضيفتها اليابان بسباعية نظيفة.
 
تلقّى المنتخب السعودي هدف السبق حين حوّل لاجامي الكرة من ركنية إلى الشباك بالخطأ في مرمى فريقه (14).
 
وتلقى "الأخضر" ضربة ثانية بطرد محمد كنو إثر اعتدائه على أحد اللاعبين تاركا فريقه يُكمل المباراة منقوصا (19).
 
وتمكّن كادش من معادلة النتيجة بنفس الطريقة حين ارتقى برأسه وتابع ركنية إلى المرمى (39).
 
واعتقد الصينيون أنهم تقدموا بالنتيجة مجددا بهدف وانغ شانغي وان من ركنية مرة جديدة، لكن حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" أشار إلى وجود تسلل (54).
 
وأهدر سالم الدوسري فرصة سانحة للتسجيل حين انفرد بالحارس وسدد كرة قوية اصطدمت بالعارضة (63).
 
وأنقذ الحارس محمد العويس منتخب بلاده من الخسارة بتصد مزدوج.
 
وفي حين بدا أن المباراة ذاهبة إلى التعادل، خطف كادش هدف الفوز من ركنية أيضا حيث ارتقى للكرة وسددها برأسه (90).
 
وفي مباراة ثانية، فشلت أستراليا في تحقيق فوزها الأول وتعادلت مع مضيفتها إندونيسيا سلبا، لتجمع نقطتها الأولى مقابل نقطتين لإندونيسيا.
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