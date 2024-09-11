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صلاح يحتفل بظهوره "المئوي" بفوز ساحق لمصر على بوتسوانا

11
SEPTEMBER
2024
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قطع منتخب مصر خطوة كبيرة نحو نهائيات كأس الأمم الإفريقية الخامسة والثلاثين التي تستضيفها المغرب بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026، بانتصار عريض في الجولة الثانية من التصفيات على حساب بوتسوانا برباعية.
 
واحتفل النجم المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بظهوره الدولي المئوي، على أفضل نحو بعدما ساهم في الفوز الكاسح لمنتخب "الفراعنة" على مضيفه البوتسواني 4-0 في فرانسيستاون ضمن المجموعة الثالثة.
 
وسيطر الضيوف على المجريات منذ صافرة البداية، وسريعا تمكن محمود حسن "تريزيغيه" من وضع بلاده في المقدمة إذ افتتح التسجيل بعد مرور خمس قائق فقط متابعا كرة مرتدة من الحارس البوتسواني إثر تصديه لتسديدة محمد صلاح (5).
 
وشهد اللقاء فرصا متبادلة، حتى تمكن تريزيغيه من تعزيز تقدم المنتخب المصري بتسديدة إثر تمريرة متقنة في العمق من رامي ربيعة (29).
 
وحاول المنتخب المضيف الرد ولا سيما مطلع الشوط الثاني، إلا أن صلاح أجهض فورته بتسجيل الهدف المصري الثالث بعدما تابع عرضية محمد حمدي بسهولة في الشباك المشرعة (57).
 
ورفع صلاح رصيده إلى 58 هدفا دوليا وبات على بعد 11 هدفا من الهداف التاريخي للفراعنة والمدرب الحالي حسام حسن.
 
وأتاح المصريون الفرصة للمنتخب البوتسواني لتهديد شباك الحارس محمد الشناوي الذي أنقذ مرماه من ثلاث فرص حقيقية، قبل أن يوسع مصطفى فتحي النتيجة لمنتخب بلاده بإضافته الهدف الرابع مستغلا تمريرة إبراهيم عادل (90+4).
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