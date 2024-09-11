living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هاري كين يدخل "نادي الـ100" مع إنجلترا بثنائية بمرمى فنلندا

11
SEPTEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
احتفل هاري كين قائد إنجلترا بمباراته الدولية 100 مع المنتخب الأول بطريقة رائعة بعدما سجل ثنائية في الفوز 2-صفر على فنلندا الباهتة في المجموعة الثانية بالمستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم باستاد ويمبلي يوم الثلاثاء.
 
وأنهى مهاجم بايرن ميونيخ (31 عاما)، والذي حصل على قبعة ذهبية قبل انطلاق المباراة وارتدى زوجا من الأحذية الذهبية، مقاومة فنلندا بتسديدة قوية بقدمه اليمنى في الدقيقة 57.
 
وفي بعض الأحيان بدا الأمر وكأنها مواجهة ثنائية بين كين وحارس فنلندا المثير للإعجاب لوكاس راديتسكي إذ تصدى الحارس لعدة محاولات رائعة.
 
لكن كين تفوق على راديتسكي مرة أخرى في الدقيقة 76 بتسديدة أخرى بقدمه اليمنى ليرفع رصيده مع إنجلترا إلى 68 هدفا ويمدد رقمه القياسي.
 
وحظي كين، الذي سجل أيضا هدفا برأسه في الشوط الأول ألغاه الحكم بسبب التسلل، بحفاوة بالغة عندما تم استبداله في الدقيقة 80.
 
وهذا هو الفوز الثاني لإنجلترا تحت قيادة المدرب المؤقت لي كارسلي بعد فوزها خارج أرضها على أيرلندا يوم السبت الماضي مما يضعها في صدارة مجموعتها بدوري الأمم الأوروبية بالتساوي مع اليونان.
 
وبينما يدور الجدل حول ما إذا كان كارسلي يستطيع أن يصبح المدرب الجديد للمنتخب في أعقاب استقالة غاريث ساوثغيت بعد بطولة أوروبا 2024، فإن الإحصائيات تقدم حجة مقنعة تؤكد أن كين هو أبرز مهاجم في بلاده.
 
فقد أصبح كين ثالث لاعب فقط يسجل في ظهوره رقم 100 مع منتخب إنجلترا، علما بأن كلا من واين روني وبوبي تشارلتون كان قد سجل هدفا واحدا فقط في المباراة رقم 100 له مع المنتخب.
 
وتعرض مهاجم توتنهام السابق لانتقادات خلال مشوار إنجلترا إلى نهائي بطولة أوروبا 2024، إذ بدا ثقيل الساقين ويكافح من أجل إحداث تأثير كبير، ولكنه عاد إلى أفضل مستوياته أمام منتخب فنلندا.
 
وقال كين، وهو أول لاعب إنجليزي يصل إلى المباراة الدولية رقم 100 منذ أن حقق روني هذا في عام 2014 "إنها ليلة بارزة بالنسبة لي، أنا فخور حقا. أريد تسجيل الأهداف ومساعدة الفريق. كلما شكك أحد في قدراتك، فإن ذلك يزيد من تعطشك لإثبات خطأ الآخرين. أنا دائما أراهن على تسجيل الأهداف وأنا متحمس للمستقبل".
 
ومنح كارسلي لاعب خط الوسط أنجيل غوميز فرصة المشاركة بالتشكيل الأساسي للمرة الأولى مع المنتخب الإنجليزي الأول كما دفع أيضا بمدافع مانشستر سيتي ريكو لويس، لتكون المشاركة الثانية له فقط بالتشكيل الأساسي لإنجلترا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   