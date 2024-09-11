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في آخر 5 مباريات.. البرازيل تتجرع الهزيمة الرابعة

11
SEPTEMBER
2024
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تجرعت البرازيل الهزيمة الرابعة لها في آخر 5 مباريات بتصفيات كأس العالم لكرة القدم الليلة الماضية بعد أن منح هدف في الشوط الأول سجله دييغو غوميز باراغواي الفوز 1-صفر في أسونسيون.
 
وتحتل البرازيل بطلة العالم 5 مرات، والتي فازت بصعوبة 1-صفرعلى ضيفتها الإكوادور يوم الجمعة، المركز الخامس في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 10 نقاط متقدمة على فنزويلا بفارق الأهداف.
 
 
ويتأهل أصحاب المراكز الستة الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في حين يمنح المركز السابع صاحبه فرصة المرور عبر جولات أخرى من التصفيات.
 
وبدا المدرب دوريفال جونيور، الذي تولى المسؤولية خلفا لتيتي بعد خروج البرازيل من دور الثمانية لكأس العالم 2022، حزينا على مقاعد البدلاء بعدما تفوقت باراغواي تماما على فريقه وكان محظوظا بعدم الخسارة بأكثر من ذلك.
 
وفشلت البرازيل في تسديد أي كرة على المرمى في الشوط الأول وتأخرت بهدف في الدقيقة 20 عندما سدد غوميز كرة من على حافة منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم في طريقها لشباك الحارس أليسون.
 
وقال المدافع ماركينيوس لشبكة غلوبو التلفزيونية البرازيلية: "لا يزال المدرب يبحث عن أفضل طريقة للعب وهذا انعكس على النتيجة. هناك الكثير من اللاعبين الجدد ونحن نفتقر إلى الثقة.
 
"التأهل ليس سهلا، إنه وقت صعب وعلينا أن نعرف كيف نتعامل معه. نمر بفترة انتقالية ولا نشعر بالثقة. سنعمل بجد، والحصول على نتائج على أرض الملعب هو الحل الأفضل".
 
وسددت البرازيل ثلاث محاولات فقط على المرمى خلال المباراة، جميعها عن طريق فينيسيوس جونيور المحبط الذي لم يتمكن من ترك نفس التأثير مع بلاده كما فعل مع ناديه ريال مدريد.
 
وتسعى البرازيل إلى استعادة توازنها الشهر المقبل عندما تسافر لمواجهة تشيلي قبل استضافة بيرو.
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