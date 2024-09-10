مانشيني: أتمنى أن نظهر بنفس مستوى إندونيسيا

A + A -

أكد الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أن مواجهة الصين ستكون صعبة معربا عن أمله في أن يستغل لاعبو الأخضر الفرص لتحقيق النقاط الثلاث.

ويحل المنتخب السعودي ضيفا على نظيره الصيني، يوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

صالح المطلق : منتخب الصين ضعيف

وقال مانشيني في المؤتمر الصحافي الذي عقده، يوم الاثنين، للحديث عن المباراة: المنتخب الصيني فريق جيد رغم الخسارة صفر - 7 أمام اليابان في الجولة الماضية.

وتوقع المدرب الإيطالي أن يكون وضع المنتخب السعودي أفضل في المباراة، مشددا على ضرورة أن يكون اللاعبون في يومهم ويستغلوا الفرص المتاحة لهم لتحقيق الفوز.

ولفت مانشيني إلى أن المنتخب السعودي افتقد للتركيز والحظ في المباراة الماضية أمام إندونيسيا والتي حسمها التعادل الإيجابي 1-1، مشددا على ضرورة تلافي هذه الأمور أمام الصين.

وأضاف مدرب الأخضر أن الفريق يتدرب بشكل مكثف على التسجيل، وهو ما يؤكد على ضرورة الاستمرار في صناعة الفرص من أجل حل مشكلة إهدار الفرص.

وأردف: المباراة مختلفة تماما عن المواجهة السابقة لكلا المنتخبين، المباراة تبدأ بنتيجة صفر - صفر أتمنى أن نظهر بنفس المستوى الذي ظهرنا به في الشوط الثاني أمام إندونيسيا حيث صنعنا الفرص ولكن يجب أن نستغلها ونسجل هذه المرة.

وردا على سؤال بشأن تأثير اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي، قال مانشيني إن هذا الأمر يمثل مشكلة للاعب المحلي على مستوى عدد دقائق المشاركة، لكنه أعرب عن أمله في أن يبذل اللاعبون المحليون جهدهم للحصول على دقائق أكبر للعب.