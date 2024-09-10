رودريغو "منزعج" لاستبعاده من قائمة الكرة الذهبية

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أبدى المهاجم البرازيلي لريال مدريد الإسباني رودريغو المتوّج بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني لكرة القدم في الموسم الماضي، انزعاجه من استبعاده من قائمة المرشحين الـ30 للفوز بالكرة الذهبية، وذلك الإثنين في مقابلة صحافية.

وقال لموقغ "غلوبو سبورت": "كنت منزعجا. أعتقد أنه بالنظر إلى موسمي، كنت أستحق أن أكون ضمن قائمة الـ30 المرشحين. لم يقصّر الآخرون، كل من في القائمة قدموا عملا رائعا. لكني أعتقد أنني كنت أستحق أن أكون فيها".

ويوم الأربعاء الماضي، نشر رودريغو بعد الإعلان عن القائمة، صورا للحظات بارزة في موسم 2023-2024، مع رموز تعبيرية تظهر دهشته لعدم ترشيحه.

وتلقى على الفور دعما من مواطنه لاعب الهلال السعودي ونجم برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي سابقا نيمار الذي رأى أن أداء رودريغو يضعه "على الأقل بين أفضل 5" في ترتيب الكرة الذهبية التي يُعلن عن الفائز بها في 28 أكتوبر.

ويُعد رودريغو أحد أهم اللاعبين في تشكيلة الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد، إذ يلعب في أكثر من مركز هجومي وسجّل 17 هدفا وصنع 8 تمريرات حاسمة في 51 مباراة.

وقاد رودريغو منتخب البرازيل إلى الفوز على الإكوادور 1-0 بتسجيله الهدف الوحيد الجمعة ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويغيب عن القائمة أيضا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات قياسية، فيما ضمت لاعبي الملكي البرازيلي الآخر فينيسيوس جونيور والإنكليزي جود بيلينغهام، الفرنسي كيليان مبابي، وهداف مانشستر سيتي الدولي النرويجي إرلينغ هالاند، ومهاجم بايرن ميونيخ الالماني وقائد المنتخب الإنكليزي هاري كاين وغيرهم.

وقال رودريغو عن مبابي زميله الجديد في النادي الإسباني "نتعرف على بعضنا بشكل أفضل كل يوم، ونتفاهم بشكل أفضل في الملعب. انطباعاتي الأولى جيدة جدا، إنه شخص جيد وموهوب، ولديه كل ما يلزم لمساعدتنا كثيرا في ريال مدريد".