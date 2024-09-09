living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دخل رونالدو من يوتيوب سيتجاوز راتبه السنوي في ريال مدريد

9
SEPTEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يسير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بخطى ثابتة، لتحقيق دخل مالي ضخم، من قناته الجديدة على منصة يوتيوب.
 
ووفقا لموقع "ذي سكورد"، تجاوز رونالدو حاجز 2 مليون يورو، حتى الآن، كعائدات من موقع يوتيوب، بعد 20 يوما فقط من إطلاق قناته على المنصة.
 
وأطلق أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو قناته الخاصة على "يوتيوب"، لتنضم إلى حساباته على منصات التواصل الاجتماعي التي تشمل "إنستغرام" و"فيسبوك" و"إكس"، يوم 21 أغسطس الماضي.
 
 
والقناة التي تسمى "UR"، ستشهد أحاديث اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 39 عاما "شغفه الأعظم" في إشارة إلى كرة القدم، وفقا للإعلان الترويجي لها، بالإضافة إلى "اهتماماته الأخرى، بما في ذلك الأسرة والصحة والتغذية والإعداد والتعافي والتعليم والأعمال التجارية".
 
ويقترب عدد المشتركين في القناة، من 60 مليون مشترك.
 
واستنادا لعدد المشاهدات المليونية على فيديوهات القناة، وعدد المشتركين، فقد يصل رونالدو إلى 20 مليون يورو من عائدات يوتيوب، عند دخولنا في السنة الجديدة.
 
هذا يعني أن رونالدو سيحقق دخله السنوي السابق مع ريال مدريد، خلال نصف الفترة، عن طريق يوتيوب.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   