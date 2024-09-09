دخل رونالدو من يوتيوب سيتجاوز راتبه السنوي في ريال مدريد

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يسير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بخطى ثابتة، لتحقيق دخل مالي ضخم، من قناته الجديدة على منصة يوتيوب.

ووفقا لموقع "ذي سكورد"، تجاوز رونالدو حاجز 2 مليون يورو، حتى الآن، كعائدات من موقع يوتيوب، بعد 20 يوما فقط من إطلاق قناته على المنصة.

وأطلق أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو قناته الخاصة على "يوتيوب"، لتنضم إلى حساباته على منصات التواصل الاجتماعي التي تشمل "إنستغرام" و"فيسبوك" و"إكس"، يوم 21 أغسطس الماضي.

والقناة التي تسمى "UR"، ستشهد أحاديث اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 39 عاما "شغفه الأعظم" في إشارة إلى كرة القدم، وفقا للإعلان الترويجي لها، بالإضافة إلى "اهتماماته الأخرى، بما في ذلك الأسرة والصحة والتغذية والإعداد والتعافي والتعليم والأعمال التجارية".

ويقترب عدد المشتركين في القناة، من 60 مليون مشترك.

واستنادا لعدد المشاهدات المليونية على فيديوهات القناة، وعدد المشتركين، فقد يصل رونالدو إلى 20 مليون يورو من عائدات يوتيوب، عند دخولنا في السنة الجديدة.

هذا يعني أن رونالدو سيحقق دخله السنوي السابق مع ريال مدريد، خلال نصف الفترة، عن طريق يوتيوب.