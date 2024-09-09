مانشيني: لا علاقة لي باحتراف سعود.. وأتمنى المزيد

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أكد روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي أنه لم يتدخل في موضوع انتقال سعود عبدالحميد للعب في نادي روما الإيطالي، مشيراً إلى أنه سعيد بهذه الخطوة ويتمنى أن ينتقل عدد أكثر من اللاعبين إلى اللعب في أوروبا.

وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء إندونيسيا يوم الخميس في تصفيات كأس العالم 2026: أنا ليس صاحب فكرة احتراف اللاعبين في أوروبا، فقط تمت استشارتي، لكن هذه الخطوة ممتازة ونتمنى أن يحترف أكبر عدد من اللاعبين السعوديين في القارة العجوز.

وأوضح مانشيني: سعود لاعب جيد من النواحي البدنية لكن عليه التطور في الدوري الإيطالي كونه يتبنى نظاما جديدا في التدريبات.

وتضم مجموعة السعودية وإندونيسيا منتخبات الصين وأستراليا والبحرين واليابان، بينما يصعد المتصدر ووصيفه إلى كأس العالم مباشرة.