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على طريق الألف هدف.. رونالدو يحرز الهدف 910

9
SEPTEMBER
2024
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سجل البديل كريستيانو رونالدو هدفا في الدقائق الأخيرة ليحسم فوز البرتغال 2-1 بعد تأخرها بهدف أمام اسكتلندا لتواصل أداءها القوي في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم اليوم الأحد.
 
وسجل رونالدو، الذي شارك بديلا في الشوط الثاني، هدفه رقم 901 في مسيرته في الدقيقة 88 ليمنح البرتغال الفوز.
 
 
وقطعت اسكتلندا خطوة نحو تحقيق فوزها الأول على البرتغال منذ 1980 بفضل هدف مبكر سجله سكوت مكتوميناي من ضربة رأس قوية في الدقيقة السابعة.
 
لكن برونو فرنانديز أدرك التعادل في الدقيقة 54 من تسديدة متقنة من حافة منطقة الجزاء.
 
وحرم القائم رونالدو من التسجيل من ضربة رأس، لكنه حسم الفوز في الفرصة التالية مستغلا عرضية منخفضة.
 
 وقال البرتغالي برونو فرنانديز الذي خاض اليوم المباراة رقم 600 في مسيرته، عن رونالدو زميله السابق في مانشستر يونايتد "تأثيره يكون دائما كما هو، بغض النظر عن مشاركته من مقعد البدلاء أم لا".
 
وأضاف "كل من شارك صنع الفارق. كريستيانو سجل هدفا، اليوم سجل الهدف رقم 901 وهو الآن في طريقه إلى الوصول إلى الهدف الألف، وهذا ما يريده".
 
وتتصدر البرتغال مجموعتها الأولى بست نقاط، بعدما تغلبت على كرواتيا في مباراتها الافتتاحية. ومنيت اسكتلندا بخسارتين بعدما اهتزت شباكها في الدقائق الأخيرة.
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