يوم العرب في التصفيات.. فلسطين تحرج كوريا الجنوبية في سول

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واصل المنتخب الفلسطيني النتائج العربية المميزة، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، الخميس.

وخطف منتخب "الفدائي" نقطة مهمة، من كوريا الجنوبية، في سول، وأجبر "الشمشون" على التعادل بنتيجة 0-0، أمام أكثر من 50 ألف من مشجعيه.

وفشلت محاولات كوريا الجنوبية بقيادة نجم الدوري الإنجليزي الممتاز، هيونغ مين سون، في فك الحصار الفلسطيني طوال وقت المباراة.

وكاد المنتخب الفلسطيني أن يخطف الفوز في الوقت بدل الضائع، إلا أن مهاجم الفريق أضاع انفرادة سانحة أمام المرمى.

وكان منتخب البحرين قد حقق أول فوز بتاريخه على أستراليا 1-0، الخميس، على استاد سي باس سوبر في مدينة غولد كوست، ضمن افتتاح الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية.

وتضم المجموعة إلى جانب فلسطين وكوريا الجنوبية، منتخبات العراق والأردن وسلطنة عمان والكويت، على أن يتأهل منتخبين بشكل مباشر إلى المونديال، بينما يتأهل الثالث والرابع إلى الملحق.