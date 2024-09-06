A + A -

حقق المنتخب الإماراتي انتصارا مهما، يوم الخميسـ في افتتاح مبارياته بالدور الحاسم من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.

ونجح "الأبيض" الإماراتي في قلب النتيجة على المنتخب القطري، وحقق انتصارا كبيرا بنتيجة 3-1، في الدوحة، بعد أن كان متأخرا بهدف نظيف.

وقدم المنتخب الإماراتي لمحات فنية رائعة في الشوط الثاني من المباراة، وثابر على قلب النتيجة، بعد هدف القطري إبراهيم الحسن في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجلت الإمارات هدفين بطريقة فنية، عن طريق حارب عبد الله في الدقيقة 68، ثم عن طريق خالد الظنحاني في الدقيقة 80.

وأنهى علي صالح آمال القطريين بهدف ثالث للإمارات، في الدقيقة 94.

ووضع المنتخب الإماراتي نفسه في موقع ممتاز، مع انطلاق التصفيات، بالانتصار المهم من أرض قطر، قبل مواجهة إيران في مدينة العين، الثلاثاء المقبل.

وتضم المجموعة إلى جانب الإمارات وقطر، منتخبات إيران وأوزبكستان وقيرغستان وكوريا الشمالية، على أن يتأهل منتخبين بشكل مباشر إلى المونديال، بينما يتأهل الثالث والرابع إلى الملحق.