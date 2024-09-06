living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تصفيات المونديال.. ثلاثية مثيرة للـ"الأبيض" الإماراتي في قطر

6
SEPTEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حقق المنتخب الإماراتي انتصارا مهما، يوم الخميسـ في افتتاح مبارياته بالدور الحاسم من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.
 
ونجح "الأبيض" الإماراتي في قلب النتيجة على المنتخب القطري، وحقق انتصارا كبيرا بنتيجة 3-1، في الدوحة، بعد أن كان متأخرا بهدف نظيف.
 
وقدم المنتخب الإماراتي لمحات فنية رائعة في الشوط الثاني من المباراة، وثابر على قلب النتيجة، بعد هدف القطري إبراهيم الحسن في الشوط الأول.
 
وفي الشوط الثاني، سجلت الإمارات هدفين بطريقة فنية، عن طريق حارب عبد الله في الدقيقة 68، ثم عن طريق خالد الظنحاني في الدقيقة 80.
 
وأنهى علي صالح آمال القطريين بهدف ثالث للإمارات، في الدقيقة 94.
 
ووضع المنتخب الإماراتي نفسه في موقع ممتاز، مع انطلاق التصفيات، بالانتصار المهم من أرض قطر، قبل مواجهة إيران في مدينة العين، الثلاثاء المقبل.
 
وتضم المجموعة إلى جانب الإمارات وقطر، منتخبات إيران وأوزبكستان وقيرغستان وكوريا الشمالية، على أن يتأهل منتخبين بشكل مباشر إلى المونديال، بينما يتأهل الثالث والرابع إلى الملحق.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   