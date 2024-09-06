رونالدو أول لاعب يصل للهدف 900.. تفاصيل الليلة التاريخية

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أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أول لاعب كرة قدم عبر التاريخ، يسجل 900 هدفا في مباريات رسمية، مساء الخميس، ليعزز سجله الطويل المرصع بالإنجازات.

وسجل رونالدو في مباراة منتخب بلاده البرتغال، أمام كرواتيا، في بطولة دوري الأمم، وقاد بلاده للانتصار بنتيجة 2-1.

بعد الهدف التاريخي، بدا رونالدو شديد التأثر بإنجازه، خلال الاحتفال، وسقط على الأرض وغطى وجهه بيديه، بينما هرول زملاءه للاحتفاء به.

وعلق رونالدو بعد المباراة: "هذا يعني الكثير.. لقد كان إنجازا أردت الوصول إليه منذ فترة طويلة. كنت أعلم أنني سأصل إلى هذا الرقم، لأنه مع استمراري في اللعب، سيحدث ذلك بشكل طبيعي".

ويتفوق نجم النصر السعودي بفارق 58 هدفا عن أقرب منافسيه، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يملك 842 هدفا. ويحتل الأسطورة البرازيلية بيليه المركز الثالث في القائمة برصيد 765 هدفا.

الأهداف الدولية التي سجلها قائد البرتغال وهي 131 هدفا في 209 مباراة، هي أيضا أكبر عدد من الأهداف على الإطلاق. ويحتل ميسي مرة أخرى المركز الثاني خلف رونالدو في تلك القائمة، هو والمهاجم الإيراني السابق علي دائي، ولديهما 109 أهداف.

وكان رونالدو قد هاجم أساطير اللعبة القدامى، مثل بيليه وألفريدو دي ستيفانو، بشكل غير مباشر.

وأشار رونالدو: "جميع الأهداف التي سجلتها، موجودة بالفيديو.. جميعها موثقة بالفيديو. اسمع، أنا أحترمهم جميعا [بيليه ودي ستيفانو]. وإذا كنت تريد المزيد من الأهداف، فيمكنني إحضارها من التدريب أيضا".