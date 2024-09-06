بعد طول انتظار.. تير شتيغن يتسلم الراية من نوير "المعتزل"

A + A -

ستسنح لحارس المرمى الألماني مارك-أندريه تير شتيغن فرصة أن يكون الخيار رقم 1 لحماية عرين "دي مانشافت" خلفا للمعتزل مانويل نوير بعد انتظار دام 12 عاما، فيما وصفه قائد برشلونة الإسباني بـ"بلسم الروح" الخميس.

وسيدخل تير شتيغن الذي استُدعي للمرة الأولى إلى تشكيلة منتخب بلاده في 2012، إلى الملعب كخيار رقم واحد دائم في مواجهة هنغاريا في دوسلدورف السبت.

وقال المدرب يوليان ناغلسمان خلال إعلانه عن تولي يوزوا كيميش قيادة ألمانيا خلفا للمعتزل دوليا إيلكاي غوندوغان "تير شتيغن هو الرقم واحد الجديد".

وحقق اللاعب البالغ من العمر 32 عاما مسيرة ناجحة على صعيد الأندية بتتويجه بدوري أبطال أوروبا في 2015، إضافة إلى خمسة ألقاب في "لا ليغا" ومثلها في كأس الملك مع برشلونة.

وخاض تير شتيغن المُنتقل إلى كاتالونيا قادما من فريق طفولته بوروسيا مونشنغلادباخ في 2014، 40 مباراة دولية مع ألمانيا لكنه لم يتمكن من انتزاع المركز الأساسي من نوير.

ومع اعتزال الأخير والذي يُعتبر على نطاق واسع من بين أفضل حراس المرمى عبر التاريخ، اللعب دوليا في أغسطس، قال تير شتيغن إن معرفته بأنه الحارس الأساسي لألمانيا كان "شعورا مختلفا".

وأضاف في حديث للصحافيين في معسكر "دي مانشافت" في قرية هرتسوغناوراخ البافارية "أنا سعيد لأن الانتظار قد انتهى"، مشيرا إلى أن الثناء الذي تلقاه منذ اختياره حارسا أول كان "بلمسا للروح".

وأكمل "أتطلع إلى هذه المهمة الجديدة وما ينتظرني. أريد أن أكون ناجحا".

وكشف أنه تعامل مع خيبات الأمل "بشكل احترافي"، على الرغم من شعوره بالـ"إحباط"، لكنه تابع "كانت هناك دائما لحظات تقول فيها +واو، هذه ضربة أخرى+".

وتحلّ ألمانيا بعد مواجهة المجر ضيفة على هولندا في أمستردام الثلاثاء المقبل.