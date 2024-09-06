العراق يحقق فوزا صعبا على عُمان في تصفيات المونديال

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حقق المنتخب العراقي انتصارا صعبا،يوم الخميس، على نظيره العماني، في بداية مشواره بالدور الحاسم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأمام أكثر من 60 ألف مشجع عراقي، على استاد جذع النخلة في البصرة، أنجز "أسود الرافدين" المهمة وحقق 3 نقاط في مباراته الأولى أمام "الأحمر" العماني.

وسجل الهداف أيمن حسين هدف اللقاء الوحيد، من ضربة رأسية في الدقيقة 13، ليحافظ بعدها العراق على التقدم رغم محاولات العمانيين.

وتصدر العراق المجموعة الثانية مؤقتا، بعد تعادل كوريا الجنوبية وفلسطين، وبانتظار لقاء الأردن والكويت في وقت لاحق.

وتضم المجموعة إلى جانب العراق وسلطنة عمان، منتخبات كوريا الجنوبية وفلسطين والأردن والكويت، على أن يتأهل منتخبين بشكل مباشر إلى المونديال، بينما يتأهل الثالث والرابع إلى الملحق.