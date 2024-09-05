عمدة مدريد غاضباً: على فينيسيوس التراجع عن تصريحاته

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عبر خوسيه لويس مارتينيز-ألميدا عمدة العاصمة الإسبانية مدريد، عن غضبه تجاه تصريحات فينيسيوس الذي طلب أن يسحب تنظيم كأس العالم 2030 من إسبانيا في حال لم تعالج العنصرية في البلاد.

وتنظم دول المغرب وإسبانيا والبرتغال كأس العالم 2030 على أن تلعب 3 مباريات في قارة أميرك الجنوبية، وكان فينيسيوس كشف في تصريحات لـ"سي إن إن" الأميركية يوم الثلاثاء أن إسبانيا ليست بلدا عنصريا ولكنها لا زالت تعاني منها في الملاعب، مؤكدا أن تنظيم المونديال يجب أن يسحب من إسبانيا إذ لم تعالج العنصرية فيها.

وأوضح خوسيه لويس يوم الأربعاء لبرنامج "إل تشيرينغيتو" ردا على فينيسيوس: حقيقة أنك لاعب مبهر لا يعني أنك لا تخطئ وتحديدا هذه المرة كان مخطئا، غالبية المجتمع الإسباني يدعم فينيسيوس في مناهضة العنصرية ولكننا لن ندعمه عندما يصف مجتمع إسبانيا ومجتمع مدريد خصوصا بأنه عنصري، لا يمكنني قبول ذلك.

وأضاف: جميعنا نعي أن هناك لمحات عنصرية في مجتمعنا وأن علينا القتال لإنهاء هذه الآفة، لكن ليس عدلا لإسبانيا ولمدريد أن يقال عننا عنصريون، خاصة وأن تصريحا كهذا يعرض حظوظنا في تنظيم كأس العالم 2030. أطالبه بالتراجع عما قاله، عليه أن يتراجع ويعتذر، قمت بخطأ وعليك الاعتذار.