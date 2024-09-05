الحادثة وقعت خلال الاحتفال بكأس أوروبا. زوجة موراتا طلبت "طرد" والديه.. فانفصل عنها

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كشفت صحيفة "ماركا" تفاصيل جديدة عن سبب طلاق ألفارو موراتا قائد منتخب إسبانيا وزوجته أليس كامبيو، إذ نشرت يوم الأربعاء أن السبب الرئيس هو طلبها الاحتفال معه بعد الفوز بكأس أوروبا الأخيرة وطرد والديه من الملعب.

ورفع موراتا كأس أوروبا الرابعة في تاريخ بلاده والأولى له كقائد، لكن ذلك الاحتفال الذي حدث في الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين كان سبب طلاقه من زوجته وأم أطفاله.

وكشفت صحيفة "ماركا" يوم الأربعاء أن ألفارو وزوجته أليس دخلا في شجار بعد الفوز بكأس أوروبا، إذ طلبت أن تحتفل معه على أرض الملعب رفقة أطفالهما وأصدقائها، وإبعاد والديه عن مسرح الاحتفالات، وهو ما رفضه موراتا.

وواصلت: العلاقة انهارت تماما، والآن يعمل المحامون على إنهاء أوراق الطلاق، لتنتهي واحدة من أشهر قصص الزواج في عالم كرة القدم الإسبانية.