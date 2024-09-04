في خطوة غير متوقعة.. أنجيلو غابرييل ينتقل إلى النصر السعودي

A + A -

في خطوة غير متوقعة لمسيرته الكروية، أكمل المهاجم البرازيلي الشاب أنجيلو غابرييل إجراءات انتقاله إلى نادي النصر السعودي مقابل 25 مليون دولار، الثلاثاء، بعد عام من انضمامه إلى تشلسي قادما من سانتوس البرازيلي.

وفي العام الذي أعقب انضمامه لتشلسي مقابل 17 مليون دولار، لم يخض غابرييل أي مباراة مع النادي اللندني بعد انضمامه لستراسبورغ الفرنسي على سبيل الإعارة.

كان غابرييل (19 عاما) ضمن لاعبي تشلسي الذين خاضوا مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد في الولايات المتحدة، لكنه غادر في صفقة بيع نهائية إلى النصر ليرافق كريستيانو رونالدو.

أعلنت الصفقة بعد يوم من إغلاق سوق الانتقالات بالسعودية، وستساعد البلوز على تلبية القواعد المالية لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وانضم لاعب شاب برازيلي خر، وهو ديفيد واشنطن، إلى تشلسي قادما من سانتوس العام الماضي، وتشير تقارير إلى أنه بات قريبا من الانتقال النهائي إلى ستراسبورغ.

وقال تشلسي، في بيان: "نتمنى لأنجيلو كل التوفيق في الفصل التالي من مسيرته، ونشكره على جهوده خلال فترة تواجده معنا".

أصبح غابرييل أصغر لاعب يشارك في الدوري البرازيلي عندما لعب في صفوف سانتوس لأول مرة، وكان عمره 15 عاما و308 يوما.