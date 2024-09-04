نجم عربي يزامل محمد عبد المنعم في نيس

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انتقل الظهير الأيسر الدولي التونسي علي العابدي من كاين الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي لكرة القدم، إلى فريق الدرجة الأولى نيس، بحسب ما أعلن الأخير في موقعه الرسمي الإثنين.

وبمقدور العابدي (30 عاما و28 مباراة دولية) اللعب على الرواقين الأيسر والأيمن.

واستدعي العابدي إلى تشكيلة "نسور قرطاج" لخوض مبارتي مدغشقر وغامبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، بحسب ما أوردت وكالة فرانس برس.

وقال المدير الرياضي للنادي الجنوبي فلوريان موريس "هو لاعب يحب التقدم إلى الأمام ويساعدنا في توسيع رقعة اللعب، قوي وجيّد في انهاء الكرات".

وأوضح أن اللاعب الدولي السابق "خاض موسمين جيدين في الدرجة الثانية ونحن مقتنعون من قدرته على التقدّم معنا".

واختير العابدي ضمن التشكيلة المثالية للدرجة الثانية الموسم الماضي، بعد خوضه 33 مباراة مع كاين سجّل خلالها 9 أهداف وتمريرة حاسمة.

ولم يخض المدافع التونسي هذا الموسم سوى مبارتين مع الفريق النورماندي.

لعب ابن مدينة صفاقس موسمين مع باريس أف سي بين 2019 و2021 قبل الانتقال إلى كاين في 2021، علماً أنه حمل ألوان شبيبة القيروان والترجي والملعب التونسي والإفريقي قبل الانتقال إلى فرنسا.

قال بعد انتقاله "أنا مقتنع بأنه الخيار الأفضل لي. ستكون المنافسة قوية، وهذا حافز رائع لي".

يشارك نيس هذا الموسم في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) ويحتل في الوقت الحالي المركز الثامن في دوري الدرجة الأولى. يضم مدافعاً عربياً آخر هو المصري محمد عبد المنعم القادم هذا الصيف من الأهلي.