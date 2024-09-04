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بعد انتقاله إلى السعودية.. نهاية مفاجئة لبيرغوين مع هولندا

4
SEPTEMBER
2024
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أدى انتقال ستيفن بيرغوين للسعودية إلى نهاية مفاجئة لمسيرته الدولية مع منتخب هولندا.
 
وترك بيرغوين أياكس الهولندي، حيث كان قائدا، للانضمام إلى الاتحاد السعودي مقابل 21 مليون يورو (23 مليون دولار) يوم الإثنين.
 
وفي تعليقه على قرار بيرغوين، قال مدرب منتخب هولندا، رونالد كومان، إن "الطموح الرياضي ليس الاعتبار الرئيسي" لمهاجم توتنهام السابق.
 
 
وردا على سؤال عما إذا كانت قائمة المنتخب الهولندي مغلقة أمام بيرغوين، قال كومان: "من حيث المبدأ، نعم".
 
شارك بيرغوين (26 عاما) في بطولة أمم أوروبا الأخيرة (يورو 2024)، حيث بدأ مع منتخب هولندا في مباراتي دور الـ16 وربع النهائي، كما بدأ مواجهة الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2022.
 
وشارك مع المنتخب الهولندي منذ العام 2018.
 
وفي السياق، قال أليكس كروس، المدير الفني لأياكس، إن بيرغوين "لم يخف حقيقة أنه إذا جاءه عرض جيد من الخارج، فسيقوم بهذه الخطوة" في نافذة الانتقالات الصيفية.
 
كما قال كومان إن وضع بيرغوين مختلف عن وضع جورجينيو فينالدوم، الذي تم اختياره في تشكيلة يورو 2024 على الرغم من اللعب في السعودية.
 
وأوضح كومان أن فينالدوم اتخذ هذه الخطوة للحصول على مزيد من وقت اللعب بعد خروجه من التشكيلة الأساسية لباريس سان جيرمان.
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