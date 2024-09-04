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تقرير فيفا يكشف أكبر دولة هيمنت على سوق الانتقالات

4
SEPTEMBER
2024
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عززت إنجلترا هيمتنها هذا الصيف على سوق الانتقالات في كرة القدم للرجال، وظلت البطولة الأكثر إنفاقا بفارق كبير عن بقية البطولات، بينما انتزعت من ألمانيا المركز الأول من حيث الإيرادات، وفقا لتقرير نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الثلاثاء.
 
ووفقا للتقرير، أنفقت أندية أغنى بطولة في العالم 1.69 مليار دولار (1.52 مليار يورو) في الفترة ما بين الأول من يونيو والأول من سبتمبر مقابل 526 صفقة دولية.
 
وتُعتبر هذه القيمة أقل قليلا عما كان عليه الحال في صيف 2023 (1.98 مليار دولار)، لكنها أكثر من ضعف ما أُنفق في إيطاليا (825 مليون دولار) التي تقدمت على فرنسا (697 مليار دولار) وإسبانيا (599 مليار دولار) وألمانيا (572 مليار دولار).
 
وتراجعت السعودية التي حلّت في المركز الثاني العام الماضي إلى المركز السادس خلف "الخمسة الكبار" الأوروبيين، إذ أنفقت 431 مليار دولار، أي نصف ما أنفقته في صيف 2023.
 
ومن ناحية البائعين، حطمت الأندية الإنجليزية الرقم القياسي للإيرادات المُسجّل باسم الأندية الألمانية العام الماضي، إذ جمعت أندية إنجلترا 1.25 مليار دولار (1.13 مليار يورو) بفضل انتقالات دولية لـ523 لاعبا.
 
وحلّت فرنسا في المركز الثاني على هذا الصعيد (756 مليون دولار)، متقدمة على إسبانيا والبرتغال وألمانيا وإيطاليا. وجاءت البرازيل في طليعة البائعين غير الأوروبيين بحلولها ثامنة (278 مليون دولار)، في دلالة على الهيمنة الاقتصادية لكرة القدم في القارة "العجوز".
 
وبشكل إجمالي، تراجعت رسوم الانتقالات في كرة القدم للرجال بنسبة 13% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 6.4 مليار دولار (5.8 مليار يورو)، لكن مع تسجيل رقم قياسي جديد لعدد الصفقات بواقع 11 ألفا.
 
من ناحية أخرى، شهدت كرة القدم النسائية تقدما مذهلا، على الرغم من أن المبالغ المدفوعة أقل بكثير مقارنة بالرجال، إلا أن عدد الانتقالات الدولية ارتفع بنسبة 31% مقارنة بالصيف الماضي (1125) مقابل قيمة زادت عن الضعف لتصل إلى 6.8 مليون دولار (6.15 مليون يورو).
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