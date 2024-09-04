إيقاف مهاجم في الدوري الإسباني بتهمة الاعتداء الجنسي

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أعلنت الشرطة الإسبانية، الثلاثاء، أنها أوقفت مهاجم فريق فالنسيا لكرة القدم رافا مير للاشتباه في ارتكاب اعتداء جنسي.

وقالت متحدثة باسم قوات الحرس المدني الإسباني لوكالة فرانس برس إن اللاعب "قيد الاعتقال بتهمة الاعتداء الجنسي"، دون أن تكشف المزيد من التفاصيل.

من جهتها، أفادت إذاعة "كادينا سير" ووسائل إعلامية أخرى أن الشرطة اعتقلت اللاعب البالغ 27 عاما، الإثنين، بعد أن عمدت سيدتان للإفادة عنه وعن رجل آخر للشرطة بالاعتداء الجنسي.

وذكرت التقارير أن الأحداث جرت في منزل مير.

وقال فالنسيا في بيان: "النادي على علم بهذا الاعتقال، وفي غياب أي تفاصيل عنه، لا يمكنه في الوقت الحالي سوى أن يعلن أنه سيتعاون في كل ما قد تتطلبه العدالة".

وانضم مير إلى صفوف فالنسيا في يوليو بموجب الإعارة من إشبيلية الذي كان قد ارتبط معه بعقد لستة مواسم عام 2021.