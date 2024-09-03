أنشيلوتي "خائف" من فترة التوقف

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أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني تخوفه من أول فترة للتوقف الدولي هذا الموسم، وذلك بعد مرور أربع جولات من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال أنشيلوتي في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لناديه على شبكة الإنترنت: فترة التوقف الدولي غير مناسبة لنا على الإطلاق، لأنها ستحرمنا من اللاعبين خاصة الذين يسافرون إلى أميركا الجنوبية ويواجهون بعض المعاناة في العودة.

وأضاف المدرب الإيطالي: الأمر الوحيد الذي أتمناه ألا يتعرض أحد للإصابة، لأنه الخطر الأكبر، أما ضغط المباريات فهو أمر معتاد.

وأوضح المدير الفني لريال مدريد أن فريقه يفتقر للاستمرارية، مضيفا: في بعض الأحيان نخسر مباريات بدون مبرر، وأؤكد أن العمل الجماعي كان وسيبقى مفتاح النجاح، أما تسجيل الأهداف فهو آخر مشاكلنا.