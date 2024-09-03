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الهلال السعودي يعزز هجومه بلاعب برازيلي جديد

3
SEPTEMBER
2024
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عزز الهلال، بطل الدوري السعودي لكرة القدم، الإثنين، ترسانته الهجومية بضم البرازيلي ماركوس ليوناردو من بنفيكا البرتغالي.
وجاء الإعلان عن الصفقة قبل ساعات معدودة من إقفال فترة الانتقالات الصيفية.
 
وقال الهلال على موقع "إكس" إن "الموهوب ماركوس ليوناردو هلالي"، مضيفا "يرتدي ليوناردو بموجب العقد قميص الهلال لمدة خمسة أعوام، وذلك حتى عام 2029".
 
وألحق الهلال المهاجم البرازيلي البالغ 21 عاما بالظهير الأيسر متعب الحربي القادم من الشباب في صفقة قدرت بقرابة 30 مليون يورو، والظهير البرتغالي جواو كانسيلو الذي انضم إلى الفريق الجمعة قادما من مانشستر سيتي بطل إنجلترا في صفقة قدرت بـ25 مليون يورو من أجل تعويض رحيل سعود عبدالحميد إلى روما الإيطالي.
 
وقدر موقع "ترانسفرماركت" المتخصص قيمة صفقة التعاقد مع ليوناردو بـ40 مليون يورو.
 
وبذلك، يغادر ليوناردو بنفيكا بعد أقل من عام على انضمامه إليه من سانتوس بعقد يمتد لخمسة أعوام ونصف عام.
 
وسجل البرازيلي 7 أهداف في 14 مباراة خاضها خلال النصف الثاني من الدوري البرتغالي الموسم الماضي، ثم بدأ الموسم الحالي بهدف في ثلاث مباريات.
 
واستهل الهلال الموسم الجديد بشكل جيد، إذ أحرز الكأس السوبر المحلية بفوزه في النهائي على غريمه النصر 4-1، ثم خرج منتصرا من المرحلتين الأوليين للدوري على حساب الأخدود 3-0 وضمك 3-2، وذلك بفضل أربعة أهداف من الصربي ألكسندر متروفيتش.
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