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الريان يفسخ عقد بوفال.. والبديل نجم مصري

3
SEPTEMBER
2024
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أنهى نادي الريان القطري، الإثنين، ارتباطه بالجناح الدولي المغربي سفيان بوفال، بعدما قرر فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين وتوصله لاتفاق مع اللاعب البالغ من العمر 30 عاما.
 
وأفاد الريان في بيان أنه توصل مع اللاعب إلى اتفاق يقضي برحيله عن النادي القطري، الذي انضم لصفوفه مطلع فبراير 2023 قادما من أنجيه الفرنسي.
 
وعانى بوفال الغياب المتكرر عن صفوف الريان خلال الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي بداعي الإصابة، مما دفع النادي لاتخاذ قرار التخلي عن اللاعب.
 
البديل تريزيغيه
 
وبحسب تقارير صحافية، فإن الأنظار داخل نادي الريان تتجه صوب التعاقد مع النجم الدولي المصري محمود حسن (تريزيغيه) لاعب طرابزون سبور التركي، على سبيل الإعارة.
 
وأكدت التقارير أن اللاعب خضع الإثنين للفحوصات الطبية في العاصمة القطرية، تمهيدا للتوقيع قبل مغادرته للالتحاق بمعسكر منتخب بلاده.
 
وغاب تريزيغيه عن قائمة فريقه في لقاء أيوب سبور في الدوري التركي، التي انتهت بالتعادل السلبي، الأحد.
 
وكان الريان تعاقد خلال الانتقالات الصيفية مع لاعب غنت البلجيكي جوليان دو سارت لمدة 3 مواسم، وضم مدافع أوساسونا الإسباني دافيد غارسيا.
 
ويخوض الريان منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، وسيبدأ مشواره باستضافته للهلال السعودي في 17 سبتمبر الجاري قبل توجهه إلى الرياض لملاقاة النصر على ملعب الأول بارك في الثلاثين من الشهر ذاته.
 
ويحل الفريق المتوج بلقب الدوري القطري 8 مرات، في المركز الثامن بترتيب هذا الموسم، برصيد 3 نقاط بعد مضي 3 مراحل.
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